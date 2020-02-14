Оплата, доставка, гарантия и сервисное обслуживание U2C uClan T2 SE Internet

Многие спрашивают нас, где взять прошивку для ресивера U2C uClan T2 SE Internet или как прошить U2C uClan T2 SE Internet. Для этого на нашем сайте мы ввели специальный раздел в котором можно скачать прошивку U2C uClan T2 SE Internet и прочитать инструкцию по прошивке ресивера U2C uClan T2 SE Internet. Стоит отметить, что все ресиверы одного семейства прошиваются одинаковыми прошивками и процедура прошивки таких ресиверов одинакова. Это относится к моделям ресиверов одной серии и ресиверам, которые являются клонами.
Существуют различные понятия прошивочных файлов, они делятся на несколько тематических категорий:
Дампы - при прошивке дампа U2C uClan T2 SE Internet в ресивер "заливается" полная копия всего адресного пространства памяти, которое содержит абсолютно все параметры ресивера (Прошивку, списки каналов, файлы конфигурации, файлы ключей);
Прошивки - при прошивке ресивера U2C uClan T2 SE Internet файлом прошивки в ресивер "заливается" базовое программное обеспечение (сама рабочая программа), которая содержит минимум пользовательских настроек и обладает только заводскими параметрами по умолчанию;
Файлы конфигурации - при загрузке в ресивер U2C uClan T2 SE Internet файлов конфигурации в спутниковом ресивере обновляются все параметры пользователя, все внесенные настройки, файлы ключей, внешний вид меню. Иногда файлы конфигурации спутниковых ресиверов включают в себя и списки каналов, но все это зависит от марки ресивера и модели.
Списки каналов - это файлы, которые содержат информацию о спутниковых каналах, их количестве и очередности в меню ресивера, после "заливки" их в ресивер их также можно корректировать с пульта дистанционного управления.
Уважаемые клиенты, все прошивки U2C uClan T2 SE Internet, файлы настроек U2C uClan T2 SE Internet предоставлены на сайте только в ознакомительных целях. Магазин не несет ответственности за их содержание и работоспособность, подобные файлы можно скачать на сайте производителя оборудования U2C uClan T2 SE Internet или на форумах производителей спутникового оборудования, доступных в открытом доступе в сети Интернет. Все риски и ответственность, связанная с прошивкой U2C uClan T2 SE Internet и настройкой спутниковых ресиверов, клиент берет на себя и выполняет все операции добровольно на свой страх и риск. Магазин не прошивает и не настраивает спутниковые приемники, в которых производителем включен G-сервис, не дает консультации по настройке G-сервиса и его эксплуатации, все ответы на интересующие вас вопросы ищите на форумах производителей спутникового оборудования.
Не секрет, что большенство ресиверов требуют обновления программного обеспечения, для этих целей предусмотрена процедура прошивки U2C uClan T2 SE Internet.
Для прошивки U2C uClan T2 SE Internet через USB порт потребуется USB накопитель (флешка) и программное обеспечение. Скачать прошивку U2C uClan T2 SE Internet можно на нашем сайте.
Новое в прошивке U2C uClan T2 SE Internet от 08.04.2019
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Цена, грн
403 грн
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265 грн
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520 грн
1'222 грн
Статус
Есть на складе
Ожидается
Отсутствует
Отсутствует
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Отсутствует
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Товарная марка производителя:
NO_brands
U2C / UClan
U2C / UClan
U2C / UClan
NO_brands
U2C / UClan
U2C / UClan
U2C / UClan
U2C / UClan
U2C / UClan
U2C / UClan
U2C / UClan
U2C / UClan
U2C / UClan
U2C / UClan
U2C / UClan
U2C / UClan
Основные технические характеристики ресивера Товарная марка производителя::
SatMarket - iptv плеер работает нормально, остальное если и работает то это не на долго
15-11-2019 19:58
0/
5
: оценка "нет оценки"
андрій - Сатмаркет скажіть будласка чи насправді інтернет сервиси роблять в цьому тюнері.
02-11-2019 17:46
5/
5
: оценка "отлично"
Jekson - цена соответствует качеству приставки.
04-06-2019 10:08
5/
5
: оценка "отлично"
SatMarket - это ошибка в настройках,, ее нужно сбросить в заводские настройки и заново сканировать каналы
02-06-2019 19:19
5/
5
: оценка "отлично"
Александр - Приставка хорошая,но мне попалась с браком,при включении-выключении перезагружается без четное количество раз,до того пока включиться или выключиться,может кто сталкивался с такой бякой?как это лечиться?
13-01-2019 22:36
5/
5
: оценка "отлично"
Анатолий - Уже есть новая прошивка работает прекрасно
04-11-2018 15:55
4/
5
: оценка "хорошо"
Сергей - Хороший магазин - быстро отправили. За такие деньги хороший тюнер. Но есть одно маленькое "НО". При подключении к телевизору хоть по HDMI-кабелю, хоть по RCA (тюльпаны) в динамиках "фонит" звук и идут на экран телевизора небольшие помехи в виде прозрачных полос. Подумал, что какой-нибудь дроссель или тор в блоке питания даёт наводки и не прогадал. При замене внешнего блока питания на другой с такими же параметрами от сгоревшего World Vision T59M звук перестал фонить. Поставил прошивку 11.10.2018 , в которой включили поддержку 3G-модемов и USB-LAN Ethernet адаптеров (типы адаптеров: 88772B / SR9800 / SR9700 / RD9700). Заказал с Китая себе за 65 грн адаптер Kebidu rd9700 USB 1.1 RJ45 LAN Mini. Придет - попробую подключить по LAN, так как всё же лучше, чем по Wi-Fi.
14-06-2018 16:09
5/
5
: оценка "отлично"
Григорий - Отличная Т2 модель за такую цену, youTube работает без прошивки, очень доволен покупкой.
21-05-2018 12:15
5/
5
: оценка "отлично"
SatMarket - все вводится и работает, прошейте его и изучите вопрос
21-05-2018 11:29
5/
5
: оценка "отлично"
Сергей - Тюнер Т2 не плохой но всё же есть не доработка , каналы IPTV можно смотреть только при наличии флешки, в ручную адрес IPTV в тюнер не ведёшь, так как в старой модели U2C uClan T2 Internet.
04-04-2018 02:36
5/
5
: оценка "отлично"
Александр - Как тюнер Т2-работает хорошо.С флешки читает тоже хорошо,даже если фильм на ноутбуке идёт без звука(медиаплеер Windows),то здесь всё в порядке.К интернету не подключал.Маманя в свои 82 года нормально им руководит,покупал специально для неё.Греется не сильно,хотя не выключается КРУГЛОСУТОЧНО!(выключается только телевизор).Косяков пока не обнаружено.Используется 2 недели.
27-03-2018 12:35
5/
5
: оценка "отлично"
Павел - Магазину респект, за быструю отправку и отличную поддержку, заказал два + конвертер, все пришло быстро в рабочем состоянии и полной комплектности, приемник как т2 нормальный, сервисы работают обычно, как у всех бюджетников. МАГАЗИНУ - УДАЧНЫХ ПРОДАЖ И ХОРОШИХ КЛИЕНТОВ!!!
16-03-2018 15:42
5/
5
: оценка "отлично"
Михаил - Все отлично работает. Единственный минус - отсутствие кнопок на корпусе. Без пульта никак не включить. Интернет работает отлично, тут все зависит от скорости самого интернета.
28-02-2018 23:48
5/
5
: оценка "отлично"
Валентин - SE этот реально неудачный, прошивкой может поправят а может нет, на WV 62D гнать не надо, отличный аппарат ставил не один именно под IPTV c 5 ДБ антенной, все работает как часы, если IPTV само не кривое и есть HLS. Если HLS нет, то работать будет на удачу
28-02-2018 23:37
5/
5
: оценка "отлично"
SatMarket - как т2 приемник тюнер хороший, как мультимедийный прошивка слишком сырая, при плохом интернете или не стабильной связи по wifi будет проблема
28-02-2018 22:21
0/
5
: оценка "нет оценки"
Александр - Ужасно, список длинный.
периодические зависания.
Периодически не включается вобще даже стартовая заставка.
Отваливается т2 постоянно хаотично то через день то через 5 и т.д.
Не работает половина ютуба, то работает то нет, в основном пишет "ошибка сети" не работают мегого и кинотеатр, погода, пишет что "система занята" и "ошибка сети" и полностью зависает.
Перезагружается периодически, закономерность не нашел.
На iptv зависает частенько.
Зависает с непонятной последовательностью, может неделю работать , а может зависать каждый час.
Вобщем буду по гарантии решать с магазином.
Думал т59 это ад, это оказывается еще хуже, много знакомых жалуются на них, вобщем это игрушка, даже на стабильное т2 не стоит рассчитывать.
Покупал как на подарок , а получил кучу гемороя в виде каждый день слышать что не работает что-то и пытаться исправить.
04-02-2018 20:37
5/
5
: оценка "отлично"
Саша - чувак у тебя походу или файлы кривые или руки, купил uClan T2 SE Internet Т2 работает отлично, да греется и корпус пластмассовый, так у меня старый Т2 который бабушкам давали тоже греется. Файл M3U с флешки залазит аж бегом и ничего не виснет
03-02-2018 20:54
0/
5
: оценка "нет оценки"
Игорь - Сайт отличный отправка на высоте менеджеры отвечают быстро. А вот этот(U2C uCIan T2 SE Internet) тюнер не советую НИКОМУ то виснет то WI-FI адаптер не видит Сделан из под топора .Загрузил в IPTV каналов побольше так вообще ВИСНЕТ. И сам по себе ВИСНЕТ .Тюнер в никуда не берите его __НИКТО(((был бы магазин поближе обменял не задумываясь .Лучше взять что то подороже и получше Как сам Т-2 смотреть можно с этого тюнера а как с инетом --- так НЕ БРАТЬ!!!...Тюнер на твердую --1!!!Сайту -+5... Скажите ПОЖАЛУЙСТА -SATMARKET- сдать или обменять ВОЗМОЖНО???
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Видео обзор U2C uClan T2 SE Internet
Видео обзор uClan T2 SE Internet, настройка, IPTV, кинотеатр
Уважаемые покупатели, приобретая Т2 приемники с мультимедийными функциями Вы приобретаете в первую очередь цифровой эфирный Т2 приемник, задачей которого является прием цифрового эфирного сигнала. Именно на эту функцию распространяется гарантия данная импортером или производителем устройства и работоспособность оценивается только исключительно данным параметром. Все дополнительные функции мультимедиа включенные в программное обеспечение Т2 приемников (видео порталы, YouTube, IPTV сервисы) являются бесплатными демонстрационными особенностями за работоспособность которых производитель и продавец ответственности не несет и никак не может влиять на качество их работы.
Претензии на работу сторонних разработок и сторонних программных продуктов производителем и магазином не принимаются.
Семейство HDMI кабелей
Полный перечень HDMI кабелей можно посмотреть в разделе - HDMI кабели
Оплата, доставка, гарантия и сервисное обслуживание U2C uClan T2 SE Internet
Как производится доставка:
Наш интернет магазин SatMarket.com.ua осуществляет продажу спутникового и эфирного цифрового оборудования для просмотра ТВ, а также доставку по всей территории Украины при помощи популярных перевозчиков Украины, таких как (список сформирован по увеличению стоимости пересылки):
Возможен самовывоз со склада-магазина,
"Укр Почта",
"Ин-Тайм",
"Деливери",
"Новая Почта",
Возможна адресная доставка прямо домой перевозчиком "Укр Почта" (100% предоплата),
Возможна адресная доставка прямо домой перевозчиком "Новая Почта" (100% предоплата).
Как производится оплата:
Оплата заказанной спутниковой продукции может быть осуществлена несколькими способами:
наложенный платеж - самый популярный способ оплаты, оплата производится при получении товара у перевозчика, в данном случае вы не рискуете при перевозке товара и производите оплату после осмотра товара. Перевозчики за пересылку товара наложенным платежом берут оплату в размере 1-2% от суммы заказа.
оплата на расчетный счет нашей компании (Приватбанк) - после оформления заказа менеджер нашего магазина при помощи смс сообщения высылает реквизиты расчетного счета компании SatMarket для оплаты и сумму к оплате, при данном виде оплаты к сумме заказа добавляется 1% комиссии (пример: заказ 100грн, к оплате при переводе 101грн).
Согласно Законов Украины, оплата за товар осуществляется в национальной валюте - Украинская Гривна, цены указанные на сайте в долларовом и другом эквиваленте являются обобщенной ценовой мерой и к торговому процессу отношения не имеют.
Гарантия и сервис:
Перед отправкой вся продукция проверяется на предмет работоспособности и отсутствия заводского брака, опечатывается фирменными гарантийными пломбами (если это возможно) с указанием даты продажи оборудования. Наличие фирменной гарантийной пломбы защищает продукцию от внешнего вмешательства и гарантирует покупателю магазина satmarket.com.ua гарантийный ремонт или соответствующую замену в случаях невозможности восстановления купленной продукции.
Долгосрочное партнерство, качество и надежность:
В случаях, когда гарантийный срок истек и устройство вышло из строя мы также осуществляем не гарантийный и после гарантийный ремонт на платной основе позволяя максимально комфортно оказать помощь своим клиентам. Компания СатМаркет имеет свой собственный сервисный центр по обслуживанию и ремонту цифровой телевизионной техники продаваемой в нашем интернет магазине. Большинство мелких операций по восстановлению и ремонту происходит в нашем сервисном центре https://remont.satmarket.com.ua, что позволяет максимально быстро производить ремонт и восстановление цифровой техники, данная особенность позволяет максимально сократить время ожидания клиента и повысить качество обслуживания.
Прошивка и настройка:
Вся продукция поставляется потребителю в работоспособном виде и содержит базовое программное обеспечение, для облегчения настройки спутникового оборудования на нашем сайте существует специальный раздел в каждом виде товарной продукции (где это имеет смысл) - Прошивки и настройки. В данном разделе можно найти интересующие вас инструкции к продукции, дампы и прошивки для самостоятельного обновления программного обеспечения.
Для продуктов, которые требуют установку драйверов мы создали специальный раздел - Драйвера и инструкции.
Согласно новым нормам законодательства Украины продавец не имеет права производить изменение программного обеспечения самостоятельно, но в случае возникновения вопросов от потребителя может его проконсультировать в вопросах обновления программного обеспечения или восстановления работы продукта в случае его сбойной работы или поломки.
Все консультации наших специалистов предоставляются БЕСПЛАТНО по телефону.
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