Оплата, доставка, гарантия и сервисное обслуживание U2C uClan T2 SE Internet

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Купить U2C uClan T2 SE Internet. Цена на U2C uClan T2 SE Internet в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Одессе, Львове: обзор, отзывы, описание, продажа
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U2C uClan T2 SE Internet https://www.satmarket.com.ua/goods_u2c_uclan_t2_se_internet.htm

U2C uClan T2 SE Internet

Код товара: 000002205

Бренд: U2C / UClan

U2C / UClan
U2C uClan T2 SE Internet

Цена: 265 UAH OutOfStock грн ($10.20)
Отсутствует
15Оценка покупателей: 55 баллов

U2C uClan T2 SE Internet - новый цифровой эфирный DVB-T/T2/C приемник торговой марки U2C / uClan вышедший на рынок в начале 2018 года. Как известно, торговая марка U2C произвела ребрендинг и на рынке цифрового телевидения позиционируется в качестве торговой марки uClan, поэтому купить uClan T2 SE Internet или купить U2C T2 SE Internet - это абсолютно одно и тоже устройство. И так uClan T2 SE Internet не новое устройство, а более совершенное с учетом всех предыдущих популярных моделей: U2C T2 Internet и U2C T2 Internet Plus, которые были хитом продаж на протяжении 2017 года. Теперь модельный ряд U2C/uClan обновился и на рынок выходит модель U2C T2 SE Internet, которая становится более совершенной и в ней учтены недостатки предыдущих моделей. U2C uClan T2 SE Internet не просто Т2 приемник, в данном цифровом приемнике теперь реализована функция приема кабельного вещания DVB-C (поддержка DVB-C будет активна после обновления программного обеспечения), что выгодно отличает новую модель от предшественников. U2C T2 SE Internet, как и предыдущие модели, выполнен в маленьком пластиковом корпусе, отличной конструктивной особенностью является наличие цифрового дисплея на передней панели Т2 ресивера, это очень удобно, во время работы отображается номер канала, а в режиме простоя время. Новая модель uClan T2 SE Internet выполнена на быстром и дешевом процессоре GX3235 в обвязке с 512 Мбит оперативной и 4 МБ флеш памяти, что позволяет Т2 приемнику работать быстро и качественно принимая цифровые потоки современного эфирного вещания. Одной из изюминок модели U2C uClan T2 SE Internet - является его программное обеспечение, которое постоянно обновляется и радует обладателей новыми мультимедийными функциями и расширениями. Говоря о U2C T2 SE Internet стоит отметить, что это не только универсальный цифровой приемник, но и современный мультимедийный проигрыватель способный записывать и воспроизводить с внешних USB накопителей аудио/виде файлы всех современных форматов, имеет встроенные функции IPTV плеера (поддерживает списки каналов в формате M3U), доступен популярный бесплатный видео сервис YouTube, видео сервис Megogo и Онлайн кинотеатр, почтовый клиент Gmail и погода. Такой обширный функционал делает U2C uClan T2 SE Internet очень привлекательным домашним устройством, а цена U2C uClan T2 SE Internet делает его доступным широкому кругу потребителей. При покупке U2C uClan T2 SE Internet стоит учитывать, что для подключения к сети Интернет и просмотра онлайн сервисов используются USB WI-FI адаптеры на чипах RT-5370 или MT-7601, которые можно купить отдельно в нашем магазине (в комплект поставки не входит). Также купить U2C uClan T2 SE Internet можно сразу в комплекте: U2C uClan T2 SE Internet + Wi-Fi адаптер, что поможет немного сэкономить на цене. Стоит отметить, что uClan T2 SE Internet универсальное устройство и не смотря на то, что цена uClan T2 SE Internet не велика, подключается Т2 приемник к любому типу телевизоров, будь то старый кинескоп или современная плоская LED панель, превращая старые модели телевизоров в небольшой современный смарт ТВ. Подводя итог, можно смело сказать, что U2C T2 SE Internet отличное "богатое" функциональное устройство пришедшее на замену предыдущих моделей и вместившее в себе сразу 3 приемника и отличный мультимедийный плеер с поддержкой сервиса IPTV позволяющего просматривать не ограниченное количество каналов, что крайне важно и современно в сегодняшних реалиях цифрового мира c широким проникновением сети Интернет в дома рядовых граждан.

17-11-2019 09:38 : оценка "отлично" star star star star star
SatMarket - iptv плеер работает нормально, остальное если и работает то это не на долго
15-11-2019 19:58
андрій - Сатмаркет скажіть будласка чи насправді інтернет сервиси роблять в цьому тюнері.
Извините, но товар отсутствует...

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Доступная альтернатива
uClan T2 SE Internet (U2C) без дисплея
uClan T2 SE Internet (U2C) без дисплея
Есть на складе
403 грн

Видео обзор U2C uClan T2 SE Internet

Видео обзор uClan T2 SE Internet, настройка, IPTV, кинотеатр

Технические параметры U2C uClan T2 SE Internet
Товарная марка производителя:: U2C / UClan
Основные технические характеристики ресивера U2C uClan T2 SE Internet:
типы приемников входных блоков: DVB-T2
размер корпуса: маленький
материал корпуса: пластиковый
тип процессора U2C uClan T2 SE Internet: GUOXIN GX3235
размер оперативной памяти: 64 МБайт
размер flash памяти: 4 МБайт
наличие цифрового дисплея: есть
наличие RCA выхода: да
наличие hdmi порта: есть
наличие USB порта: 1 usb порт
поддержка USB - WI-FI адаптеров: all WI-FI адаптер на чипе RT 5370 и WI-FI адаптер на чипе MT 7601
наличие eth сетевого порта: нет
поддержка звука AC3: да
поддержка YouTube: да
петлевой интерфейс Loop: есть
PWR, Time shift - сдвиг просмотра: есть
поддержка iptv: да
Комплект поставки U2C uClan T2 SE Internet
Эфирный Т2 ресивер: U2C uClan T2 SE Internet
Пульт + батарейки*: да
Блок питания: внешний - 5В, 1,5А
HDMI кабель: нет - купить HDMI кабель к ресиверу U2C uClan T2 SE Internet
RCA кабель (тюльпаны): да
Выносной ИК-приемник: нет
Инструкция: да
Срок гарантии: 6 месяцев
Скачать прошивку U2C uClan T2 SE Internet

Многие спрашивают нас, где взять прошивку для ресивера U2C uClan T2 SE Internet или как прошить U2C uClan T2 SE Internet. Для этого на нашем сайте мы ввели специальный раздел в котором можно скачать прошивку U2C uClan T2 SE Internet и прочитать инструкцию по прошивке ресивера U2C uClan T2 SE Internet. Стоит отметить, что все ресиверы одного семейства прошиваются одинаковыми прошивками и процедура прошивки таких ресиверов одинакова. Это относится к моделям ресиверов одной серии и ресиверам, которые являются клонами.


Существуют различные понятия прошивочных файлов, они делятся на несколько тематических категорий:

  • Дампы - при прошивке дампа U2C uClan T2 SE Internet в ресивер  "заливается" полная копия всего адресного пространства памяти, которое содержит абсолютно все параметры ресивера (Прошивку, списки каналов, файлы конфигурации, файлы ключей);
  • Прошивки - при прошивке ресивера U2C uClan T2 SE Internet файлом прошивки в ресивер "заливается" базовое программное обеспечение (сама рабочая программа), которая содержит минимум пользовательских настроек и обладает только заводскими параметрами по умолчанию;
  • Файлы конфигурации - при загрузке в ресивер U2C uClan T2 SE Internet файлов конфигурации в спутниковом ресивере обновляются все параметры пользователя, все внесенные настройки, файлы ключей, внешний вид меню. Иногда файлы конфигурации спутниковых ресиверов включают в себя и списки каналов, но все это зависит от марки ресивера и модели.
  • Списки каналов - это файлы, которые содержат информацию о спутниковых каналах, их количестве и очередности в меню ресивера, после "заливки" их в ресивер их также можно корректировать с пульта дистанционного управления.

Уважаемые клиенты, все прошивки U2C uClan T2 SE Internet, файлы настроек U2C uClan T2 SE Internet предоставлены на сайте только в ознакомительных целях. Магазин не несет ответственности за их содержание и работоспособность, подобные файлы можно скачать на сайте производителя оборудования U2C uClan T2 SE Internet или на форумах производителей спутникового оборудования, доступных в открытом доступе в сети Интернет. Все риски и ответственность, связанная с прошивкой U2C uClan T2 SE Internet и настройкой спутниковых ресиверов, клиент берет на себя и выполняет все операции добровольно на свой страх и риск. Магазин не прошивает и не настраивает спутниковые приемники, в которых производителем включен G-сервис, не дает консультации по настройке G-сервиса и его эксплуатации, все ответы на интересующие вас вопросы ищите на форумах производителей спутникового оборудования.



Прошивка U2C uClan T2 SE Internet

Не секрет, что большенство ресиверов требуют обновления программного обеспечения, для этих целей предусмотрена процедура прошивки U2C uClan T2 SE Internet.
Для прошивки U2C uClan T2 SE Internet через USB порт потребуется USB накопитель (флешка) и программное обеспечение. Скачать прошивку U2C uClan T2 SE Internet можно на нашем сайте.

Новое в прошивке U2C uClan T2 SE Internet от 08.04.2019

  1. Новый кинотеатр CinePlex
  2. В меню интернет ввести код 3235 для добавления 18+ сервисов

Альтернатива
Наименование
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Цена, грн
403 грн
216 грн
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256 грн
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260 грн
265 грн
312 грн
312 грн
325 грн
358 грн
364 грн
520 грн
1'222 грн
Статус Есть на складе Ожидается Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Товарная марка производителя:
 NO_brands U2C / UClan U2C / UClan U2C / UClan NO_brands U2C / UClan U2C / UClan U2C / UClan U2C / UClan U2C / UClan U2C / UClan U2C / UClan U2C / UClan U2C / UClan U2C / UClan U2C / UClan U2C / UClan
Основные технические характеристики ресивера Товарная марка производителя::
типы приемников входных блоков
 DVB-T2 DVBS2 (HD) DVB-T2 DVB-T2 DVB-T2 DVB-T2 DVB-T2 DVB-T2 DVB-T2 DVB-T2 DVB-T2 DVB-T2 DVB-T2 DVB-T2 DVBS2 (HD)
размер корпуса
 маленький мини корпус маленький маленький маленький мини корпус мини корпус маленький маленький маленький маленький мини корпус маленький маленький мини корпус мини корпус
материал корпуса
 пластиковый пластиковый металлический пластиковый пластиковый пластиковый пластиковый пластиковый пластиковый пластиковый металлический пластиковый пластиковый пластиковый пластиковый пластиковый
тип процессора Товарная марка производителя:
 GUOXIN GX3235 ALI3526 ALI M3821 GUOXIN GX3235 GUOXIN GX3235 ALI M3821 GUOXIN GX3235 ALI M3821 ALI M3821 GUOXIN GX3235 GUOXIN GX3235 GUOXIN GX6622
размер оперативной памяти
 64 МБайт 256 МБайт 64 МБайт 64 МБайт 64 МБайт 64 МБайт 64 МБайт 256 МБайт 256 МБайт
размер flash памяти
 4 МБайт 8 МБайт 4 МБайт 4 МБайт 4 МБайт 4 МБайт 4 МБайт 128 МБайт 128 МБайт
наличие цифрового дисплея
 есть есть есть есть есть нет нет нет есть нет есть нет есть есть нет есть
наличие картоприемника
 1 картоприемник нет 1 картоприемник
наличие RCA выхода
 да да да да да да да да да да да да да да да да
наличие SCART выхода
 нет нет нет
наличие hdmi порта
 есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть
наличие USB порта
 2 usb порта 2 usb порта 1 usb порт 1 usb порт 2 usb порта 1 usb порт 1 usb порт 1 usb порт 1 usb порт 1 usb порт 1 usb порт 1 usb порт 1 usb порт 1 usb порт 2 usb порта 2 usb порта
поддержка USB - WI-FI адаптеров
 all WI-FI адаптер на чипе RT 5370 и WI-FI адаптер на чипе MT 7601 да - купить WI-FI адаптер all WI-FI адаптер на чипе RT 5370 и WI-FI адаптер на чипе MT 7601 all WI-FI адаптер на чипе RT 5370 и WI-FI адаптер на чипе MT 7601 all WI-FI адаптер на чипе RT 5370 и WI-FI адаптер на чипе MT 7601 all WI-FI адаптер на чипе RT 5370 и WI-FI адаптер на чипе MT 7601 all WI-FI адаптер на чипе RT 5370 и WI-FI адаптер на чипе MT 7601 all WI-FI адаптер на чипе RT 5370 и WI-FI адаптер на чипе MT 7601 all WI-FI адаптер на чипе RT 5370 и WI-FI адаптер на чипе MT 7601 all WI-FI адаптер на чипе RT 5370 и WI-FI адаптер на чипе MT 7601 all WI-FI адаптер на чипе RT 5370 и WI-FI адаптер на чипе MT 7601 all WI-FI адаптер на чипе RT 5370 и WI-FI адаптер на чипе MT 7601 да - купить WI-FI адаптер
наличие eth сетевого порта
 нет есть нет нет нет нет нет есть есть
поддержка звука AC3
 да да да да да нет нет нет да нет да нет да да да да да
поддержка YouTube
 да да да да да да да да да да да да да
петлевой интерфейс Loop
 есть нет есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть
наличие CI слота
 нет
поддержка CI+ Xtra TV, НТВ-плюс, Триколор ТВ
 нет
наличие компонент Y-Pb-Pr-Al-Ar выхода
 нет
операционная система
 Закрытая ОС Linux Linux
PWR, Time shift - сдвиг просмотра
 есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть
наличие RF/ВЧ модулятора
 нет нет нет
наличие com порта
 есть есть есть
поддержка iptv
 да да да да да да да да да да да да да
Характеристики SMART TV приставки Товарная марка производителя::
Разъём для SD-карт
 есть
Комплект поставки Товарная марка производителя:
Спутниковый ресивер
 Спутниковый ресивер Спутниковый ресивер
Эфирный Т2 ресивер
 Эфирный Т2 ресивер Эфирный Т2 ресивер Эфирный Т2 ресивер Эфирный Т2 ресивер Эфирный Т2 ресивер Эфирный Т2 ресивер Эфирный Т2 ресивер Эфирный Т2 ресивер Эфирный Т2 ресивер Эфирный Т2 ресивер Эфирный Т2 ресивер Эфирный Т2 ресивер Эфирный Т2 ресивер
IPTV BOX
 IPTV BOX
Пульт + батарейки*
 да да да да да да да да да да да да да да да да
Блок питания
 внешний - 5В, 2А внешний - 12В, 1,5А внутренний внешний - 5В, 1,5А внешний - 5В, 2А внешний - 12В, 1А внешний - 12В, 1А внешний - 12В, 1А внешний - 5В, 1,5А внешний - 12В, 1А внутренний внешний - 12В, 1А внешний - 12В, 1А внешний - 5В, 1,5А внешний - 12В, 1,5А
HDMI кабель
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RCA кабель (тюльпаны)
 да да да да да да да да да да да да да да да да
Выносной ИК-приемник
 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да
Кабель com порта
 нет - купить RS 232 0-модемный кабель для прошивки ресивера Кабель com порта нет нет
Инструкция
 да да да да да да да да да да да да да да да да
Срок гарантии
 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев
Отзывы о "U2C uClan T2 SE Internet"
5/ 5
: оценка "отлично" star star star star star
- iptv плеер работает нормально, остальное если и работает то это не на долго
0/ 5
: оценка "нет оценки" star star star star star
- Сатмаркет скажіть будласка чи насправді інтернет сервиси роблять в цьому тюнері.
5/ 5
: оценка "отлично" star star star star star
- цена соответствует качеству приставки.
5/ 5
: оценка "отлично" star star star star star
- это ошибка в настройках,, ее нужно сбросить в заводские настройки и заново сканировать каналы
5/ 5
: оценка "отлично" star star star star star
- Приставка хорошая,но мне попалась с браком,при включении-выключении перезагружается без четное количество раз,до того пока включиться или выключиться,может кто сталкивался с такой бякой?как это лечиться?
5/ 5
: оценка "отлично" star star star star star
- Уже есть новая прошивка работает прекрасно
4/ 5
: оценка "хорошо" star star star star star
- Хороший магазин - быстро отправили. За такие деньги хороший тюнер. Но есть одно маленькое "НО". При подключении к телевизору хоть по HDMI-кабелю, хоть по RCA (тюльпаны) в динамиках "фонит" звук и идут на экран телевизора небольшие помехи в виде прозрачных полос. Подумал, что какой-нибудь дроссель или тор в блоке питания даёт наводки и не прогадал. При замене внешнего блока питания на другой с такими же параметрами от сгоревшего World Vision T59M звук перестал фонить. Поставил прошивку 11.10.2018 , в которой включили поддержку 3G-модемов и USB-LAN Ethernet адаптеров (типы адаптеров: 88772B / SR9800 / SR9700 / RD9700). Заказал с Китая себе за 65 грн адаптер Kebidu rd9700 USB 1.1 RJ45 LAN Mini. Придет - попробую подключить по LAN, так как всё же лучше, чем по Wi-Fi.
5/ 5
: оценка "отлично" star star star star star
- Отличная Т2 модель за такую цену, youTube работает без прошивки, очень доволен покупкой.
5/ 5
: оценка "отлично" star star star star star
- все вводится и работает, прошейте его и изучите вопрос
5/ 5
: оценка "отлично" star star star star star
- Тюнер Т2 не плохой но всё же есть не доработка , каналы IPTV можно смотреть только при наличии флешки, в ручную адрес IPTV в тюнер не ведёшь, так как в старой модели U2C uClan T2 Internet.
5/ 5
: оценка "отлично" star star star star star
- Как тюнер Т2-работает хорошо.С флешки читает тоже хорошо,даже если фильм на ноутбуке идёт без звука(медиаплеер Windows),то здесь всё в порядке.К интернету не подключал.Маманя в свои 82 года нормально им руководит,покупал специально для неё.Греется не сильно,хотя не выключается КРУГЛОСУТОЧНО!(выключается только телевизор).Косяков пока не обнаружено.Используется 2 недели.
5/ 5
: оценка "отлично" star star star star star
- Магазину респект, за быструю отправку и отличную поддержку, заказал два + конвертер, все пришло быстро в рабочем состоянии и полной комплектности, приемник как т2 нормальный, сервисы работают обычно, как у всех бюджетников. МАГАЗИНУ - УДАЧНЫХ ПРОДАЖ И ХОРОШИХ КЛИЕНТОВ!!!
5/ 5
: оценка "отлично" star star star star star
- Все отлично работает. Единственный минус - отсутствие кнопок на корпусе. Без пульта никак не включить. Интернет работает отлично, тут все зависит от скорости самого интернета.
5/ 5
: оценка "отлично" star star star star star
- SE этот реально неудачный, прошивкой может поправят а может нет, на WV 62D гнать не надо, отличный аппарат ставил не один именно под IPTV c 5 ДБ антенной, все работает как часы, если IPTV само не кривое и есть HLS. Если HLS нет, то работать будет на удачу
5/ 5
: оценка "отлично" star star star star star
- как т2 приемник тюнер хороший, как мультимедийный прошивка слишком сырая, при плохом интернете или не стабильной связи по wifi будет проблема
0/ 5
: оценка "нет оценки" star star star star star
- Ужасно, список длинный.
периодические зависания.
Периодически не включается вобще даже стартовая заставка.
Отваливается т2 постоянно хаотично то через день то через 5 и т.д.
Не работает половина ютуба, то работает то нет, в основном пишет "ошибка сети" не работают мегого и кинотеатр, погода, пишет что "система занята" и "ошибка сети" и полностью зависает.
Перезагружается периодически, закономерность не нашел.
На iptv зависает частенько.
Зависает с непонятной последовательностью, может неделю работать , а может зависать каждый час.
Вобщем буду по гарантии решать с магазином.

Думал т59 это ад, это оказывается еще хуже, много знакомых жалуются на них, вобщем это игрушка, даже на стабильное т2 не стоит рассчитывать.
Покупал как на подарок , а получил кучу гемороя в виде каждый день слышать что не работает что-то и пытаться исправить.
5/ 5
: оценка "отлично" star star star star star
- чувак у тебя походу или файлы кривые или руки, купил uClan T2 SE Internet Т2 работает отлично, да греется и корпус пластмассовый, так у меня старый Т2 который бабушкам давали тоже греется. Файл M3U с флешки залазит аж бегом и ничего не виснет
0/ 5
: оценка "нет оценки" star star star star star
- Сайт отличный отправка на высоте менеджеры отвечают быстро. А вот этот(U2C uCIan T2 SE Internet) тюнер не советую НИКОМУ то виснет то WI-FI адаптер не видит Сделан из под топора .Загрузил в IPTV каналов побольше так вообще ВИСНЕТ. И сам по себе ВИСНЕТ .Тюнер в никуда не берите его __НИКТО(((был бы магазин поближе обменял не задумываясь .Лучше взять что то подороже и получше Как сам Т-2 смотреть можно с этого тюнера а как с инетом --- так НЕ БРАТЬ!!!...Тюнер на твердую --1!!!Сайту -+5... Скажите ПОЖАЛУЙСТА -SATMARKET- сдать или обменять ВОЗМОЖНО???

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Видео обзор U2C uClan T2 SE Internet

Видео обзор uClan T2 SE Internet, настройка, IPTV, кинотеатр

Аксессуары
Шнур SCART-3RCA
Шнур SCART-3RCA
Есть на складе
25 грн
HDMI-HDMI кабель 1 м
HDMI-HDMI кабель 1 м
Есть на складе
34 грн
Wi-Fi адаптер 3dBi с внешней поворотной антенной (MT-7601)
Wi-Fi адаптер 3dBi с внешней поворотной антенной (MT-7601)
Отсутствует
109 грн
Wi-Fi адаптер LORTON 5dBi c внешней съёмной антенной (RT-5370)
Wi-Fi адаптер LORTON 5dBi c внешней съёмной антенной (RT-5370)
Отсутствует
125 грн
Wi-Fi адаптер Amiko WLN-860
Wi-Fi адаптер Amiko WLN-860
Есть на складе
143 грн
Важная информация

Уважаемые покупатели, приобретая Т2 приемники с мультимедийными функциями Вы приобретаете в первую очередь цифровой эфирный Т2 приемник, задачей которого является прием цифрового эфирного сигнала. Именно на эту функцию распространяется гарантия данная импортером или производителем устройства и работоспособность оценивается только исключительно данным параметром. Все дополнительные функции мультимедиа включенные в программное обеспечение Т2 приемников (видео порталы, YouTube, IPTV сервисы) являются бесплатными демонстрационными особенностями за работоспособность которых производитель и продавец ответственности не несет и никак не может влиять на качество их работы.

Претензии на работу сторонних разработок и сторонних программных продуктов производителем и магазином не принимаются.
Семейство HDMI кабелей

Полный перечень HDMI кабелей можно посмотреть в разделе - HDMI кабели
HDMI-HDMI кабель 0,4 м
HDMI-HDMI кабель 0,4 м
Есть на складе
20 грн
HDMI-HDMI кабель 1 м
HDMI-HDMI кабель 1 м
Есть на складе
34 грн
HDMI-HDMI кабель 2 м
HDMI-HDMI кабель 2 м
Есть на складе
42 грн
HDMI-HDMI кабель 3 м
HDMI-HDMI кабель 3 м
Есть на складе
60 грн
HDMI-HDMI кабель 5 м
HDMI-HDMI кабель 5 м
Есть на складе
78 грн
HDMI-HDMI кабель 3 м, v1.4 red/gold
HDMI-HDMI кабель 3 м, v1.4 red/gold
Есть на складе
94 грн
HDMI-HDMI кабель 5 м, v1.4 red/gold
HDMI-HDMI кабель 5 м, v1.4 red/gold
Есть на складе
130 грн
HDMI-HDMI кабель 10 м
HDMI-HDMI кабель 10 м
Есть на складе
169 грн
HDMI-HDMI кабель 1,5 м
HDMI-HDMI кабель 1,5 м
Отсутствует
34 грн
HDMI-HDMI кабель 1,8 м
HDMI-HDMI кабель 1,8 м
Отсутствует
36 грн
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Есть на складе
377 грн
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Ожидается
164 грн
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442 грн
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Антенна DVB-T2 внешняя ENERGY Т2 Алюм (17 дб) 1.5м (F - гнездо)
Есть на складе
559 грн
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Антенна DVB-T2 внешняя ENERGY Т2 YAGI-W04 (10 дб) 0.4м
Отсутствует
221 грн
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Антенна DVB-T2 внешняя ENERGY Т2 Алюм (10 дб) 0.5м (F - гнездо)
Отсутствует
234 грн
Семейство Т2 ресиверов марки U2C
T2 HD BLUE MINI цифровой эфирный DVB-T2 ресивер
T2 HD BLUE MINI цифровой эфирный DVB-T2 ресивер
Ожидается
216 грн
Комплект U2C uClan T2 SE Internet + WI-FI адаптер
Комплект U2C uClan T2 SE Internet + WI-FI адаптер
Отсутствует
0 грн
U2C T2 HD
U2C T2 HD
Отсутствует
256 грн
UClan T2 HD (U2C)
UClan T2 HD (U2C)
Отсутствует
256 грн
U2C T2 Internet
U2C T2 Internet
Отсутствует
260 грн
U2C uClan T2 SE Internet
U2C uClan T2 SE Internet
Отсутствует
265 грн
UClan T2 HD Internet (U2C)
UClan T2 HD Internet (U2C)
Отсутствует
312 грн
uClan T2 SE internet METAL (U2C T2 SE internet METAL)
uClan T2 SE internet METAL (U2C T2 SE internet METAL)
Отсутствует
312 грн
U2C T2 HD INTERNET PLUS
U2C T2 HD INTERNET PLUS
Отсутствует
358 грн
U2C T2 HD Plus
U2C T2 HD Plus
Отсутствует
364 грн
Доставка и оплата товара

Оплата, доставка, гарантия и сервисное обслуживание U2C uClan T2 SE Internet

 

Как производится доставка:

Наш интернет магазин SatMarket.com.ua осуществляет продажу спутникового и эфирного цифрового оборудования для просмотра ТВ, а также доставку по всей территории Украины при помощи популярных перевозчиков Украины, таких как (список сформирован по увеличению стоимости пересылки):

  • Возможен самовывоз со склада-магазина,
  • "Укр Почта",
  • "Ин-Тайм",
  • "Деливери",
  • "Новая Почта",
  • Возможна адресная доставка прямо домой перевозчиком "Укр Почта" (100% предоплата),
  • Возможна адресная доставка прямо домой перевозчиком "Новая Почта" (100% предоплата).

Как производится оплата:

Оплата заказанной спутниковой продукции может быть осуществлена несколькими способами:

  • наложенный платеж - самый популярный способ оплаты, оплата производится при получении товара у перевозчика, в данном случае вы не рискуете при перевозке товара и производите оплату после осмотра товара. Перевозчики за пересылку товара наложенным платежом берут оплату в размере 1-2% от суммы заказа.
  • оплата на расчетный счет нашей компании (Приватбанк) - после оформления заказа менеджер нашего магазина при помощи смс сообщения высылает реквизиты расчетного счета компании SatMarket для оплаты и сумму к оплате, при данном виде оплаты к сумме заказа добавляется 1% комиссии (пример: заказ 100грн, к оплате при переводе 101грн).

Согласно Законов Украины, оплата за товар осуществляется в национальной валюте - Украинская Гривна, цены указанные на сайте в долларовом и другом эквиваленте являются обобщенной ценовой мерой и к торговому процессу отношения не имеют.

 

Гарантия и сервис:

Перед отправкой вся продукция проверяется на предмет работоспособности и отсутствия заводского брака, опечатывается фирменными гарантийными пломбами (если это возможно) с указанием даты продажи оборудования. Наличие фирменной гарантийной пломбы защищает продукцию от внешнего вмешательства и гарантирует покупателю магазина satmarket.com.ua гарантийный ремонт или соответствующую замену в случаях невозможности восстановления купленной продукции.

 

Долгосрочное партнерство, качество и надежность:

В случаях, когда гарантийный срок истек и устройство вышло из строя мы также осуществляем не гарантийный и после гарантийный ремонт на платной основе позволяя максимально комфортно оказать помощь своим клиентам. Компания СатМаркет имеет свой собственный сервисный центр по обслуживанию и ремонту цифровой телевизионной техники продаваемой в нашем интернет магазине. Большинство мелких операций по восстановлению и ремонту происходит в нашем сервисном центре https://remont.satmarket.com.ua, что позволяет максимально быстро производить ремонт и восстановление цифровой техники, данная особенность позволяет максимально сократить время ожидания клиента и повысить качество обслуживания.

 

Прошивка и настройка:

Вся продукция поставляется потребителю в работоспособном виде и содержит базовое программное обеспечение, для облегчения настройки спутникового оборудования на нашем сайте существует специальный раздел в каждом виде товарной продукции (где это имеет смысл) - Прошивки и настройки. В данном разделе можно найти интересующие вас инструкции к продукции, дампы и прошивки для самостоятельного обновления программного обеспечения.

Для продуктов, которые требуют установку драйверов мы создали специальный раздел - Драйвера и инструкции.

Согласно новым нормам законодательства Украины продавец не имеет права производить изменение программного обеспечения самостоятельно, но в случае возникновения вопросов от потребителя может его проконсультировать в вопросах обновления программного обеспечения или восстановления работы продукта в случае его сбойной работы или поломки.

Все консультации наших специалистов предоставляются БЕСПЛАТНО по телефону.

 

Предлагаем Вам ознакопится с блоком - Часто задаваемые вопросы. В данном разделе Вы найдете ответы на вопросы: покупки, оплаты, доставки, регистрации и активации любой купленной у нас спутниковой продукции.
 

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Интернет-магазин спутникового оборудования   satmarket.com.ua  
Последнее обновление магазина: 14-02-2020 13:11
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