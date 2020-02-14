Оплата, доставка, гарантия и сервисное обслуживание U2C uClan T2 SE Internet Как производится доставка: Наш интернет магазин SatMarket.com.ua осуществляет продажу спутникового и эфирного цифрового оборудования для просмотра ТВ, а также доставку по всей территории Украины при помощи популярных перевозчиков Украины, таких как (список сформирован по увеличению стоимости пересылки): Возможен самовывоз со склада-магазина,

" Укр Почта ",

" Ин-Тайм ",

" Деливери ",

" Новая Почта ",

Возможна адресная доставка прямо домой перевозчиком "Укр Почта" (100% предоплата),

Возможна адресная доставка прямо домой перевозчиком "Новая Почта" (100% предоплата). Как производится оплата: Оплата заказанной спутниковой продукции может быть осуществлена несколькими способами: наложенный платеж - самый популярный способ оплаты, оплата производится при получении товара у перевозчика, в данном случае вы не рискуете при перевозке товара и производите оплату после осмотра товара. Перевозчики за пересылку товара наложенным платежом берут оплату в размере 1-2% от суммы заказа.

оплата на расчетный счет нашей компании (Приватбанк) - после оформления заказа менеджер нашего магазина при помощи смс сообщения высылает реквизиты расчетного счета компании SatMarket для оплаты и сумму к оплате, при данном виде оплаты к сумме заказа добавляется 1% комиссии (пример: заказ 100грн, к оплате при переводе 101грн). Согласно Законов Украины, оплата за товар осуществляется в национальной валюте - Украинская Гривна, цены указанные на сайте в долларовом и другом эквиваленте являются обобщенной ценовой мерой и к торговому процессу отношения не имеют. Гарантия и сервис: Перед отправкой вся продукция проверяется на предмет работоспособности и отсутствия заводского брака, опечатывается фирменными гарантийными пломбами (если это возможно) с указанием даты продажи оборудования. Наличие фирменной гарантийной пломбы защищает продукцию от внешнего вмешательства и гарантирует покупателю магазина satmarket.com.ua гарантийный ремонт или соответствующую замену в случаях невозможности восстановления купленной продукции. Долгосрочное партнерство, качество и надежность: В случаях, когда гарантийный срок истек и устройство вышло из строя мы также осуществляем не гарантийный и после гарантийный ремонт на платной основе позволяя максимально комфортно оказать помощь своим клиентам. Компания СатМаркет имеет свой собственный сервисный центр по обслуживанию и ремонту цифровой телевизионной техники продаваемой в нашем интернет магазине. Большинство мелких операций по восстановлению и ремонту происходит в нашем сервисном центре https://remont.satmarket.com.ua, что позволяет максимально быстро производить ремонт и восстановление цифровой техники, данная особенность позволяет максимально сократить время ожидания клиента и повысить качество обслуживания. Прошивка и настройка: Вся продукция поставляется потребителю в работоспособном виде и содержит базовое программное обеспечение, для облегчения настройки спутникового оборудования на нашем сайте существует специальный раздел в каждом виде товарной продукции (где это имеет смысл) - Прошивки и настройки. В данном разделе можно найти интересующие вас инструкции к продукции, дампы и прошивки для самостоятельного обновления программного обеспечения. Для продуктов, которые требуют установку драйверов мы создали специальный раздел - Драйвера и инструкции. Согласно новым нормам законодательства Украины продавец не имеет права производить изменение программного обеспечения самостоятельно, но в случае возникновения вопросов от потребителя может его проконсультировать в вопросах обновления программного обеспечения или восстановления работы продукта в случае его сбойной работы или поломки. Все консультации наших специалистов предоставляются БЕСПЛАТНО по телефону.